اللقطات الأولى لحفل زفاف سيليو إيلي صعب وزين قطامي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - بدأ منذ قليل حفل زفاف سيليو صعب نجل المصمم اللبناني- العالمي إيلي صعب إلى الأردنية زين قطامي في مقر البطريركية المارونية في بكركي حيث يقوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بمراسم الزفاف. وقد غصت باحة الكنيسة الخارجية بالمدعوين من الأهل والأصدقاء والشخصيات البارزة والفنانين ومنهم إليسا. وتزين المكان بالزهور البيضاء في مشهد ساحر.

بدء مراسم حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي

يدًا بيد، أطلت العروس زين قطامي برفقة والدها حيث دخلا الكنيسة، مصطحبًا إياها والدها في ممر من الزهور البيضاء، ثم سلمها إلى عريسها سيليو صعب الذي كان يقف بجوار شقيقه الأصغر ميشال. وتبادل العريس ووالد العروس القبلات. ثم رفع العريس الطرحة عن وجه العروس زين قطامي التي بدت بإطلالة ساحرة كالأميرات بفستان من توقيع والد زوجها المصمم إيلي صعب.

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وعلم أن فستان زفاف زين قطامي تطلب أكثر من 700 ساعة عمل بمشاركة 39 حرفيًا من دار إيلي صعب لصياغة تفاصيله الدقيقة. أما العريس فأطلّ ببدلة سوداء اللون وقميصًا أبيض وربطة عنق سوداء فراشة وكذلك شقيقه الإشبين ميشال صعب.

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إيلي صعب ينشر الصورة الأولى من إطلالة العروسين



وكان الحساب الرسمي للمصمم العالمي إيلي صعب على إنستغرام نشر الصورة الأولى من إطلالة العروسين سيليو صعب وزين قطامي التي تألقت كالأميرات بإطلالة تخطف الأنظار، مرتدية فستاناً ساحراً بأكمام طويلة، نسقته مع طرحة منسدلة طويلة، فبدت في قمة الأناقة والرقي. وجاء التعليق على الصورة: "إلى الحب الأبدي" معبّرًا ويرمز إلى الأمنية بأن يعيش العروسان الحب الأبدي الذي توجاه بزواجهما.



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