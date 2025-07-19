سيرين عبد النور ووائل كفوري وإليسا وغيرهم.. نجوم حضروا زفاف سيليو صعب وزين قطامي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - احتفل منذ قليل سيليو صعب نجل المصمم اللبناني- العالمي إيلي صعب بزواجه من الأردنية زين قطامي في مقر البطريركية المارونية بكركي حيث قام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بمراسم الزفاف.

حضور مميز في الزفاف

شهدت الكنيسة حضورًا كثيفًا ومميز من الأهل والأصدقاء، ذلك إلى جانب الشخصيات العامة والفنية الذين تربطهم علاقة صداقة قوية بإيلي صعب وعائلته، ولعل أبرزهم إليسا التي اختارت فستانًا أسود بتصميم بسيط وناعم، وسيرين عبد النور التي خطفت الأنظار فور حضورها للكنيسة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا أثناء إتمام مراسم الزفاف، وبدت العروس في غاية الجمال والأناقة وهي ترتدي فستانًا مميزًا يشبه إطلالات الأميرات من توقيع والد زوجها المصمم إيلي صعب.

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إطلالة مميزة للعروسين

يشار إلى أن فستان زفاف زين قطامي تطلب أكثر من 700 ساعة عمل بمشاركة 39 حرفيًا من دار إيلي صعب لصياغة تفاصيله الدقيقة. أما العريس فأطلّ ببدلة سوداء اللون وقميصًا أبيض وربطة عنق سوداء فراشة.

وكان الحساب الرسمي للمصمم العالمي إيلي صعب على إنستغرام نشر الصورة الأولى من إطلالة العروسين سيليو صعب وزين قطامي التي تألقت كالأميرات بإطلالة تخطف الأنظار، مرتدية فستاناً ساحراً بأكمام طويلة، نسقته مع طرحة منسدلة طويلة، فبدت في قمة الأناقة والرقي. وجاء التعليق على الصورة: "إلى الحب الأبدي" معبّرًا ويرمز إلى الأمنية بأن يعيش العروسان الحب الأبدي الذي توجاه بزواجهما.

تعريف بالعروسين

يُذكر أن العريس سيليو صعب هو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني الشهير بعد البكر إيلي صعب جونيور، ويعمل في مجال تنظيم المناسبات، وهو أكبر من شقيقه ميشال الذي لا يزال طالباً على مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

زين قطامي متخصصة في تطوير إستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتعمل في شركات استشارات إعلامية.

وتُعرف بمهارتها وإبداعها بإنشاء المحتوى الإبداعي وإدارة حسابات أسماء شركات كبرى. وتُقيم في الإمارات العربية المتحدة بين دبي وأبوظبي. وتبلغ من العمر 28 عاماً وتصغر سيليو بعامين، حيث يبلغ الثلاثين من عمره.

وكانت أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب في 30 يونيو العام الماضي خبر خطوبة ابنهما الأوسط سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قصة حب مميزة بدأت بينهما منذ عام 2021، حيث نشأ بينهما إعجاب متبادل من النظرة الأولى.

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