شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي تخضع للعلاج بعد إصابتها فى رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة رزان مغربى التريند بعد إصابتها خلال تقديم حفل لها في أحد الفنادق، حيث أصيبت بجروح نتيجة سقوط جزء من سقف القاعة، ونقلت إلى أحد المستشفيات لتلقى الإسعافات اللازمة، حيث خضعت لعدة إجراءات طبية.

وشاركت مؤخرا رزان مغربى كضيف شرف خلال أحداث فيلم ولاد رزق – القاضية، وأعربت لـ"الخليج 365" عن سعادتها بالظهور في فيلم ولاد رزق – القاضية حتى ولو كان كضيفة شرف موضحة أن وجودها في العمل لا يقاس بالكم وعدد المشاهد لأن الأهم بالنسبة لها أن تكون متواجد في فيلم من هذه النوعية وبهذه الضخامة الإنتاجية فهو أكبر أفلام هذا العام من كافة النواحي.

وأشارت رزان مغربي إلى أن ظهورها في الفيلم أضاف لها على المستوى الفنى، خاصة بالعمل مع فريق عمل قمة في الاحتراف سواء إخراج أو تصوير أو كتابة أو إنتاج، لافتة إلى أن "ولاد رزق – القاضية" كان فرصة لها للتعاون مع المخرج طارق العريان لأنه آمن بها واستطاع إخراج الطاقة منها خلال الشخصية التي تقدمها.

فيلم "ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film