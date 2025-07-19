شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يتألق بأجمل أغانيه فى حفل مسرح البالون تحت شعار كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان هانى شاكر حفلا غنائيا على خشبة مسرح البالون، خلال الاحتفالية الذى ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم خلال الحفل عددا من الأغانى التي تفاعل معها الجمهور منها "بلدي - بحبك ياغالي - ح نعيش - بحبك أنا - شاور - نسيانك صعب أكيد - لو روحت بعيد - ياريتني - فرق ف الإحساس - اديتك ورود - سألتك - كده برضه يا قمر - غلطة - جانا الهوا - لو بتحب - لسه بتسألي - علي الضحكاية - أحلف بسماها".



حفل هاني شاكر



حفل الفنان هانى شاكر



حفل هانى شاكر



وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض والحفلات الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وشهدت الإحتفالية بفقرات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وهي حلاوة شمسنا، إسكندراني، الأقصر بلدنا، الطبول، النوبة.

وكان الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية قد أعرب عن سعادته الكبيرة بهذا الحفل وقال: سعيد جدا بأن يكون أمير الغناء العربي هاني شاكر واحدا من النجوم الذين يلتقون بجمهور مسرح البالون تحت رئاستي لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.