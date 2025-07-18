شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه فى عالم الغناء only you والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح عبد الله نجل الملحن عمرو مصطفى أولى تجاربه في عالم الغناء بعنوان only you، وذلك عبر مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي ويوتيوب.

وحرص عمرو مصطفى على دعم نجله ونشر مقطع من الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهًا بطرح الأغنية وخروجها للنور.

كما يطمح عبد الله في تحقيق أسلوب مختلف في عالم الغناء، حيث عكف خلال الفترة الماضية على تكوين هوية شبابية مستقلة تتلاءم مع أفكاره، والتي ستخرج للنور قريبًا بأغنية باللغة الإنجليزية. والمفاجأة أن أغنية one man crew، من كلمات وألحان وتوزيع عبد الله عمرو مصطفى.