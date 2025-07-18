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عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه فى عالم الغناء only you

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عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه فى عالم الغناء only you

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القاهرة - سامية سيد - طرح عبد الله نجل الملحن عمرو مصطفى أولى تجاربه في عالم الغناء بعنوان only you، وذلك عبر مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي ويوتيوب.

وحرص عمرو مصطفى على دعم نجله ونشر مقطع من الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهًا بطرح الأغنية وخروجها للنور.

 

 

 

 

 

 

 

 

كما يطمح عبد الله في تحقيق أسلوب مختلف في عالم الغناء، حيث عكف خلال الفترة الماضية على تكوين هوية شبابية مستقلة تتلاءم مع أفكاره، والتي ستخرج للنور قريبًا بأغنية باللغة الإنجليزية. والمفاجأة أن أغنية one man crew، من كلمات وألحان وتوزيع عبد الله عمرو مصطفى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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