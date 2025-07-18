شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تتخذ الإجراءات القانونية ضد مصفف شعرها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الفنانة أسماء جلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر الذى قام بتحريم لمس شعر الفنانات، ونشرت أسماء جلال عبر صفحتها على "فيس بوك" قائلة: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر.. وبشكر كل قيادات وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف".



اسماء جلال تتخذ الاجراءات القانونية ضد مصفف الشعر

وكان مصفف الشعر أعلن اعتزاله مهنة تصفيف شعر الفنانات خلال فيديو قال فيه: "الموضوع بدأ لما كنت بسرح لأسماء جلال شعرها عشان يبقى شكلها حلو فى الكاميرا أكتر ما هو حلوة، وبعدين سألت نفسى أنا بعمل إيه؟!، وبدأت أفكر يا ترى شغلى ده حلال ولا حرام؟ وعشان كده قررت أعتزل وافتح براند ملابس، حاجة أتاجر فيها بالحلال".

وترتبط أسماء جلال بتصوير أكثر من فيلم جديد خلال الوقت الحالى استمراراً لحالة النشاط الفنى خاصة على المستوى السينمائى خلال الفترة الأخيرة، حيث تواصل تصوير فيلم "إن غاب القط" الذى يجمعها بالفنان آسر ياسين والذى توقف بعد يوم تصوير في أكتوبر الماضى بسبب الانشغال بتصوير مسلسلات رمضان 2025.

فيلم "إن غاب القط" بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، انتصار ورحاب الجمل، سامى مغاورى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى بوليسي سرقة أحد اللوحات الشهيرة، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وتظهر أسماء جلال بدور فتاة تعمل فى متحف بصحبة آسر ياسين.

كما تعمل أسماء جلال على تصوير فيلم "السلم والثعبان.. أحمد وملك" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني.

وفى نفس السياق تشارك أسماء جلال فى بطولة فيلم بعنوان "وفيها إيه يعني" إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني ومتزوجة من مصطفى غريب.