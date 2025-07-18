شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد وإرشادات حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة.. لازم تعرفها قبل الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثالثة، اليوم الجمعة، على مسرحU Arena، بمدينة العلمين الجديدة، بقيادة المايسترو هانى فرحات.

ووضعت شركة تذكرتى المسئولة عن حجز تذاكر وتنظيم الحفل بعض القواعد والإرشادات الهامة لدخول الحفل، وهي كالتالى..

- تفتح البوابات الساعة 8 مساء

- يرجى طباعة واتسلام التذكرة الورقية من خلال فروع تذكرتى

- غير مسموح بدخول الأطفال أقل من 12 سنة



ارشادات وتعليمات حفل انغام في مهرجان العلمين الجديدة

وتطرب أنغام جمهورها بعدد كبير من الأغاني منها " تيجى نسيب وهو انت مين واسكت و ياريتك فاهمنى وهتشتاقوا وخليك معاها"، وغيرها من الأغاني الأخرى التي تحظى بمكانة مختلفة ومميزة لدى الجمهور.

ويشكل هانى فرحات وأنغام توأمة إنسانية وفنية، حيث قدما الكثير من الحفلات التي حققت نجاحات من حيث الكيميا التي تجمعهما سوياً ومن حيث الجمهور الذى يحرص على حضور الحفل ومشاهدة إبداع الثنائي معا.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس المقبل فى قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان، وتتمتع "تذكرتي" بخبرة ضخمة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، وتعقد هذه النسخة تحت رعاية كبرى الشركات: المصرية للاتصالات، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.