تفاصيل أغنيات ألبوم أمال ماهر حاجة غير قبل طرحه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 01:21 مساءً - كشفت الفنانة أمال ماهر، عن تفاصيل أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "حاجة غير" المقرر إطلاقه على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية بعد غد الأحد الموافق 20 يوليو، لتنضم أمال ماهر بألبومها إلى منافسات موسم صيف 2025 المليء بألبومات كبار نجوم الغناء التي انطلقت خلال شهر يوليو الجاري.
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ومن أغاني الألبوم أيضاً، "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي، و"عقدة الخواجة" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.
كما يضم الألبوم أغاني: "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيراً أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
أحيت أمال ماهر حفلاَ غنائياً يوم السبت الماضي ضمن حفلات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" بالساحل الشمالي، وشارك في هذه الليلة الفنان وليد توفيق، وقدمت أمال ماهر عدداً كبيراً من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، أبرزها: "عندي صاحبة، اتقي ربنا، ياما عز عليا بعادك، سكة السلامة، بداية بدايتك" كما غنت عدداً من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.
البوم "حاجة غير" يضم 10 أغانٍألبوم أمال ماهر "حاجة غير" يضم 10 أغنيات، وهي: "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، و"إتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري.
https://www.instagram.com/p/DMN7dcHsmDe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DMN7dcHsmDe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DMN7dcHsmDe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025
ومن أغاني الألبوم أيضاً، "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي، و"عقدة الخواجة" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.
كما يضم الألبوم أغاني: "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيراً أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
أمال ماهر بفستان الزفاف في كليب "خبر عاجل"طرحت أمال ماهر أولى أغنيات الألبوم وهى "خبر عاجل" بطريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت أمال ماهر في الكليب بـ فستان زفاف، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي قبل الكشف عن أن هذه الصور هي من الكليب وتم استخدامها في الدعاية.
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A post shared by Amal Maher (@amalmaherofficial)
أحيت أمال ماهر حفلاَ غنائياً يوم السبت الماضي ضمن حفلات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" بالساحل الشمالي، وشارك في هذه الليلة الفنان وليد توفيق، وقدمت أمال ماهر عدداً كبيراً من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، أبرزها: "عندي صاحبة، اتقي ربنا، ياما عز عليا بعادك، سكة السلامة، بداية بدايتك" كما غنت عدداً من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.
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