في يوم ميلادها الـ43.. بريانكا شوبرا: من ملكة جمال العالم إلى أيقونة عابرة للقارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 01:21 مساءً - في الثامن عشر من يوليو، تحتفل النجمة العالمية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra Jonas بيوم ميلادها الـ43، مستعرضةً مسيرة حافلة بالنجاحات التي عبرت فيها حدود بوليوود إلى هوليوود، من دون أن تتنازل عن هويتها الثقافية أو التزاماتها الإنسانية.

من بيهار إلى العالمية: بداية حافلة بالتتويج والنجومية

وُلدت بريانكا شوبرا عام 1982 في ولاية بيهار الهندية، وسرعان ما لمع اسمها عالميًا بفوزها بلقب ملكة جمال العالم عام 2000، وهو التتويج الذي فتح لها باب بوليوود على مصراعيه.

لم تعتمد بريانكا شوبرا فقط على الجمال، بل أثبتت موهبتها من خلال أدوار معقدة وجريئة، مثل دورها في فيلم Aitraaz، وأدائها اللافت في Fashion الذي توّج بجائزة المجلس الوطني للسينما الهندية.

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فتح أبواب هوليوود: أول ممثلة هندية تلعب دور البطولة في مسلسل أمريكي

في عام 2015، دخلت بريانكا التاريخ عندما أصبحت أول ممثلة هندية تلعب دور البطولة في مسلسل أمريكي من خلال Quantico، ما مهّد لانطلاقتها العالمية. لاحقًا، شاركت في أعمال سينمائية بارزة مثل Baywatch وThe Matrix Resurrections، وأكدت من خلالها قدرتها على التألق في بيئات فنية جديدة دون أن تفقد أصالتها.

نشاط إنساني مستمر خارج الشاشة

إلى جانب حضورها الفني، تُعد شوبرا واحدة من أبرز النجمات الداعمات للقضايا الإنسانية. فهي سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونيسف، وتهتم بقضايا الطفولة واللاجئين حول العالم. كما أسست شركتها الإنتاجية Purple Pebble Pictures لدعم المواهب الشابة في المناطق المهمّشة سينمائيًا.

قصة حب عابرة للقارات

في عام 2018، احتفلت بزواجها من المغني الأمريكي نيك جوناس في حفل أسطوري جمع بين الطقوس الهندية والغربية، عاكسًا الانسجام بين الشرق والغرب. وقد أنجبا طفلتهما الأولى "مالتي ماري" في 2022 عبر أم بديلة، ليشكّلا معًا واحدة من أبرز الثنائيات في عالم الفن العالمي.

رمز للموضة والتأثير العالمي

تعرف بريانكا بذوقها اللافت في اختيارات الأزياء، حيث تحوّلت إطلالاتها على السجادة الحمراء إلى منصّات للتعبير الثقافي. وقد اختارتها مجلة Time ضمن قائمة "أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم"، في تأكيد جديد على أنها ليست مجرد ممثلة بل رمز عالمي للتأثير والتمكين.

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بطاقة تعريفية

الاسم الكامل: بريانكا شوبرا جوناس Priyanka Chopra Jonas

تاريخ الميلاد: 18 يوليو 1982

أبرز الألقاب: ملكة جمال العالم 2000

أشهر الأعمال: Quantico، Fashion، Barfi!، Baywatch

الجوائز: جائزة السينما الوطنية، وسام Padma Shri

الحالة الاجتماعية: متزوجة من نيك جوناس

الأبناء: طفلة واحدة

في عامها الجديد... تواصل بريانكا شوبرا تشييد أسطورتها الملهمة، مؤكدة أن الانتماء لا يقف حائلًا أمام الطموح، بل يمنحه جذورًا وأجنحة معًا.

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