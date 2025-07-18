شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تعلن وفاة خالها وتنعيه: كان بطلا فى حرب أكتوبر وبطلا بحكمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة سما إبراهيم وفاة خالها، حيث نشرت صورته على حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل إلى رحمة الله خالى العزيز اللواء محمد على".



وفاة خال الفنانة سما ابراهيم

سما إبراهيم تنعي خالها

وتابعت سما إبراهيم: "كان بطلاً ليس فقط في حرب أكتوبر بل كان بطلا دوما بأفعاله وحكمته وإصراره على أن يكون الحق عنوان له ولنا جميعا، كان حريصا على أن يجمعنا دوما في صحبته، وهو اليوم ذهب للقاء الأحبة فسلامي لك ودعواتي بالرحمة والمغفرة وسلام من قلبي أحمله له لأمي وأبي وأخي ولكل من سبقونا إلى دار الحق".

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سما إبراهيم هو مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيد الذى قدم شخصية المحامي عبد الستار الكف، وهي من الشخصيات الجديدة التي يقدمها هنيدي للدراما بعد سلسلة من الأعمال والشخصيات الناجحة التي جسدها على مدار تاريخه الفني، وخلال الأحداث يتعرض عبد الستار إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالما مغايرا تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.