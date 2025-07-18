فضيحة مدوية… حفل كولدبلاي يكشف خيانة رئيس تنفيذي لشركة تكنولوجيا لزوجته على الهواء مباشرة

خلال حفل كولدبلاي في السّابع عشر من يوليو في ملعب جيليت بالقرب من بوسطن، بثّ مقطع من برنامج “كاميرا القبلات” صورةً للرّئيس التّنفيذيّ لشركة أسترونومر، آندي بايرون، ورئيسة قسم الموارد البشريّة كريستين كابوت، وهما يتعانقان عبر الشّاشة العملاقة. وبينما كانت الكاميرا تلتقط الصّورة، سارع الاثنان للاختباء، فغطّت كابوت وجهها بينما انحنى بايرون للاختفاء من الإطار. قال كريس مارتن، المغنّي الرّئيسيّ، مازحًا: أنظروا إلى هذين… إمّا أنّهما على علاقة غراميّة أو أنّهما خجولان جدًّا”، ممّا زاد من ضحك الجمهور وأثار تكهّنات واسعة النّطاق حول علاقتهما.

تمّ تحديد هوية الشّخصين وهما آندي بايرون، الرّئيس التنفيذي لشركة أسترونومر للذّكاء الاصطناعيّ والبيانات، الّتي تبلغ قيمتها ١٠٢ مليار دولار، وكريستين كابوت، رئيسة قسم الموارد البشريّة في الشّركة. انضمّت كابوت إلى أسترونومر في نوفمبر ٢٠٢٤، وأشاد بايرون علنًا “بقيادتها الاستثنائيّة وخبرتها العميقة في إدارة المواهب” في بيان صحفيّ.

تتخصّص Astronomer، إذ يعمل كلاهما، في تنسيق البيانات عبر منصّتها “Astro” المدعومة بنظام Apache Airflow، الّتي تساعد الفرق على نشر برامج الذّكاء الاصطناعيّ والتّحليلات بالغة الأهميّة. بصفتها رئيسة قسم الموارد البشريّة. وصفت كابوت دورها بأنّه “استراتيجيّة الموارد البشريّة”، مع التّركيز على “تعزيز التّنوّع في أماكن العمل” – وهو تفويض طغت عليه الفضيحة الآن.

وقعت هذه الحادثة خلال جولة Coldplay العالميّة بعنوان “موسيقى الكرات” الّتي انطلقت عام ٢٠٢٢ وتنتهي في سبتمبر ٢٠٢٥ في ملعب ويمبلي بلندن. تولي الفرقة الموسيقيّة – كريس مارتن، وجوني باكلاند، وجاي بيريمان، وويل تشامبيون – أولويّة للاستدامة، إذ تُقدم حفلات موسيقيّة تعمل بالطّاقة الشّمسيّة وطاقة الرّياح والطّاقة الحركيّة.

بعد حفل بوسطن، يتوجّهون إلى ماديسون في (التّاسع عشر من يوليو)، وناشفيل في (الثّاني والعشرين من يوليو)، وميامي (٢٦-٢٧ يوليو) قبل حفلات موسيقيّة في هال، وحفلة موسيقية لمدة عشر ليالٍ في ويمبلي.

أثار مقطع الفيديو الّذي انتشر على نطاق واسع جدلاً واسعًا: إذ زُعم أن زوجة بايرون حذفت حسابها على فيسبوك بعد أن امتلأ بالتّعليقات حول خيانته. إضافة إلى اجتياح التّعليقات السّاخرة مواقع التّواصل الاجتماعيّ.