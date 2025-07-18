تطوّرات جديدة في قضيّة بوسي شلبي مع نجلَي محمود عبد العزيز… وبراءة من تهمة التّزوير؟

شهدت قضيّة الإعلاميّة المصريّة بوسي شلبي، تطوّرًا جديدًا بعدما أصدر مكتب المحاميَّين بالنّقض هشام وهاني حمودة بيانًا صحفيًّا أعلنا فيه براءتها من تهمة التّزوير المنسوبة إليها، على خلفيّة نزاعها القضائيّ مع نجلَي الممثل الرّاحل محمود عبد العزيز (كريم ومحمد عبد العزيز).

ووفق البيان، أثبتت تحرّيات النّيابة أنّ الممثّل الرّاحل توجّه بنفسه عام ٢٠٠٤ إلى السّجلّ المدني برفقة زوجته بوسي شلبي لاستخراج بطاقة الرّقم القوميّ، وكان يحمل قسيمة الزّواج ووقّع على المستندات بنفسه. كما أكّدت التّحرّيات أنّهما سافرا معًا لأداء العمرة في نفس العام، وكان محمود عبد العزيز هو “المُحرم” لها.

وأدلت ابنة شقيقة الممثّل الرّاحل بشهادتها، مؤكّدة أنّ بوسي، كانت زوجته بالفعل وكانت تقيم معه في منزله حتّى وفاته.

من جهتها، شاركت بوسي شلبي، عبر خاصّيّة القصص القصيرة على إنستغرام صورة جمعتها بالمستشارين هشام وهاني حمودة، كما وجهت لهما الشّكر على دعمهما في القضيّة.

من جهة أخرى، قرّرت المحكمة المختصّة بشؤون الأسرة يوم الخميس تأجيل جلسة النّظر في الدّعوى الّتي رفعتها أسرة الممثّل الرّاحل ضد بوسي شلبي، للمطالبة بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه، إلى الرّابع من سبتمبر المقبل.

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