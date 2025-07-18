شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح الدورة الـ 3 لمهرجان العلمين الجديدة 2025 بسهرة لـ أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح النجمة أنغام الليلة الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025 بسهرة غنائية ضخمة، تقدمها على مسرح "يو أرينا"، بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها إلى جانب تقديم ألبومها الجديد "تيجي نسيب".

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم تجربة استثنائية ترسخ مكانة المهرجان كأهم حدث صيفي في المنطقة، وتعزز موقع مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى الشرق الأوسط.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم عمرو دياب، وأنغام، أصالة نصري، ومحمد منير وتامر حسني، وتامر عاشور، ورامي جمال، والمطربين الشباب، مروان بابلو، وويجز، وشامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.