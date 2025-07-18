شكرا لقرائتكم خبر عن 996 مليون دولار عالميا لفيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الـLive Action الجديد Lilo & Stitch إيرادات وصلت إلى 996 مليونًا و 13 ألف دولار عالميًا فى شباك التذاكر منذ طرحه يوم 23 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و48 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 415 مليونا و688 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و580 مليونًا و324 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

تم تصوير فيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch في جزيرة أواهو، مع مشاهد مميزة على ساحل هونولولو، وقام ببطولة العمل مايا كياالوا وسيدني أليزابيث أجودون، إلى جانب كريس ساندرز الذى مثل صوت Stitch، مع مشاركة الأبطال الأصليين مثل تيا كارير وآمي هيل في أدوار جديدة.

تصوير فيلم Lilo & Stitch

قصة فيلم Lilo & Stitch

وتعد قصة فيلم Lilo & Stitch هي إعادة تصور حية للفيلم الكرتوني الأصلي الصادر عام 2002، لكن مع بعض التغييرات في الأحداث والنهاية.