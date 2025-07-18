شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلاً غنائيًا في لبنان آخر الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نانسى عجرم حفلاً غنائيًا في لبنان يوم الخميس الموافق 31 شهر يوليو الجارى، وتقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن.

وانتهت مؤخرًا النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل أغنية جديدة، ولم يتم الاستقرار على اسمها النهائي بعد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، ضمن خطة نانسي لتقديم تجارب فنية متجددة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية "طول عمري نجمة"، عبر إحدى المنصات، وهي الأغنية التي تعتبر آخر ما لحن الملحن الراحل محمد رحيم وهي كلمات من الشاعر هاني عبد الكريم، والتوزيع الموسيقي لـ ألكسندر مسيكيان.