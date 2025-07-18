شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Virgin River لموسم ثامن قبل طرح السابع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن تجديد مسلسل Virgin River لـ موسم ثامن، قبل طرح حلقات الموسم السابع خلال العام المقبل 2026، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".قصة مسلسل Virgin River
تستند سلسلة Netflix على سلسلة روايات Robyn Carr التى تتبع سكان بلدة صغيرة بعد انتقال أرملة حزينة (Breckenridge) إلى المنطقة لبداية جديدة، وانتهى الموسم الثانى بإطلاق النار.أبطال مسلسل Virgin River
مسلسل Virgin River من بطولة ألكسندرا بريكنريدج، ومارتن هندرسون، وتيم ماثيسون، وآنيت أوتول، ولورين هامرسلي، وكولين لورانس، وجرايسون جورنيزي، وسارة دوجديل.
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