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تجديد مسلسل Virgin River لموسم ثامن قبل طرح السابع

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تجديد مسلسل Virgin River لموسم ثامن قبل طرح السابع

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن تجديد مسلسل Virgin River لـ موسم ثامن، قبل طرح حلقات الموسم السابع خلال العام المقبل 2026، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

قصة مسلسل Virgin River

تستند سلسلة Netflix على سلسلة روايات Robyn Carr التى تتبع سكان بلدة صغيرة بعد انتقال أرملة حزينة (Breckenridge) إلى المنطقة لبداية جديدة، وانتهى الموسم الثانى بإطلاق النار.

أبطال مسلسل Virgin River

مسلسل Virgin River من بطولة ألكسندرا بريكنريدج، ومارتن هندرسون، وتيم ماثيسون، وآنيت أوتول، ولورين هامرسلي، وكولين لورانس، وجرايسون جورنيزي، وسارة دوجديل.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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