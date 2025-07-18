شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بحفل مميز بعنوان الصوفية والحداثة ويجمع بين الموسيقار فتحى سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامى فى إطار تعاون فنى يهدف لتقديم المؤلفات الصوفية برؤية مبتكرة على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج نخبة من أبرز مؤلفات الموسيقار فتحى سلامة التى صاغها فى قوالب فنية معاصرة لتمتزج بأبيات من القصائد الصوفية التراثية التى ينشدها الشيخ محمود التهامى منها للعشق إنشادى، زدنى بفرط الحب ، قمر ، لحي الله قلبى ، البردة ، ياليلة الوصل ، الله كريم ، رسمتك ياحبيبى ، المسافر (أنا المشتاق)، وجه فؤادك للإله ، أكاد من فرط الجمال ، أنا مغرم ، الله فوق القدر.

يأتى الحفل استكمالا لمشروع الصوفية والحداثة المقام بالتعاون بين الموسيقار فتحى سلامة والشيخ محمود التهامي منذ عدة سنوات بهدف القاء الضوء على اللغة العربية الفصحى والموسيقى الصوفية المعتدلة للوصول لأكبر عدد من الثقافات العالمية المختلفة.

فتحى سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو ويعد الموسيقى الوحيد في العالم العربي الحاصل على جائزة جرامي الموسيقية العالمية عام 2004، وحصل على جائزة الـB.B.C العالمية وجائزة أحسن موسيقى تصويرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000 عن فيلم جنة الشياطين والفيلم الروائي القصير علامات إبريل كما قام بوضع الموسيقى التصويرية لفيلم المسافر، ساهم فى توزيع وتلحين العديد من أعمال نجوم الغناء منهم محمد منير، عمرو دياب ، علي الحجار، أنوشكا وغيرهم، شارك في أهم مهرجانات الجاز والـ"وورلد ميوزيك" الدولية وقدم نحو 9 ألبومات تعاون فيها مع أعلام الموسيقى والغناء في العالم.

أما الشيخ محمود التهامي نشأ في عائلة دينية معروفة بالصعيد فوالده شيخ المنشدين ياسين التهامي، اشتهر بأسلوبه الفريد فى الأداء والذى ساهم في تميزه وتحقيق انتشار واسع ليحقق قاعدة جماهيرية ضخمة ، أحيا العديد من الحفلات في الدول العربية والأوروبية والآسيوية والإفريقية ، نال لقب سفير الثقافة فى الوطن العربى من الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى بفرنسا وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات.