شكرا لقرائتكم خبر عن "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الوثائقي "أم كلثوم.. الست والوطن"، المذاع لأول مرة على قناة الوثائقية، لقطات نادرة توثق شهادات الجمهور الفرنسي والصحافة الفرنسية والجمهور العربي خلال حفل كوكب الشرق بفرنسا عام 1967 على مسرح أولمبيا.

ونقل فيلم "أم كلثوم.. الست والوطن" مشاهد من احتشاد الجمهور خارج وداخل مسرح أولمبيا قاعة الحفلات الموسيقية التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس، واعتبار وسائل الاعلام الأوروبية السلاح السري للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وذهاب ايرادات الحفلات للمجهود الحربي.

يقدم فيلم "أم كلثوم.. الست والوطن" قراءة جديدة في سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، ليس فقط كأيقونة فنية خالدة، بل كرمز وطني لعب دورًا فاعلًا في تشكيل الوجدان العربي، ويجمع الوثائقي بين لقطات أرشيفية نادرة، ومداخلات لمؤرخين وفنانين ونقاد، يتناولون فيها علاقتها الوثيقة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأغانيها الوطنية التي أصبحت صوتًا للشعب في لحظات النصر والانكسار، إضافة إلى مساهمتها في دعم الجيش المصري ماليًا ومعنويًا.

وتطرق الفيلم إلى محطات بارزة من حياتها، من بينها حملات الهجوم السياسي التي واجهتها، وجولاتها الفنية في الدول العربية لجمع التبرعات، ودورها الريادي في إدخال القصيدة الوطنية إلى الغناء العربي الحديث.

ويشهد الفيلم الوثائقي مشاركة عدد من الكتاب والنقاد والسياسيين والموسيقيين المصريين والعرب، وبعض أعضاء الفرقة الموسيقية للسيدة أم كلثوم، ويأتي ضمن أعمال أخرى تحيي بها قناة "الوثائقية" ذكرى كوكب الشرق على مدار عام كامل بدءًا من فبراير 2025.

