شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: أسعى لاختيار كلمات تشبه الواقع وأغنية "قضى عليا الحنين" عشتها بشكل شخصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة لطيفة ثاني دفعات ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" وضمت الدفعة الثانية 5 أغاني متنوعة بين عدة أشكال موسيقية، كما تواصل لطيفة تصوير باقي أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

وطرحت من الجزء الثاني من ألبوم "قلبى ارتاح" أغنية "أخبارك إيه" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان أردني، وتوزيع كوبليكس، وهي ثالث أغنية تجمعها بهذا الفريق، وأغنية "تسلملي" كلمات حسام سعيد، ألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل، وأغنية "قبل ما تبعد" كلمات محمد شافعي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، ومن المقرر طرح أغنيتين آخرين.

وأكدت لطيفة في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تعاونها مع مصطفى حدوتة في 4 أغاني بالألبوم يرجع لموهبته الكبيرة وقدرته على مخاطبة الجيل الحالي.

وأضافت لطيفة أنها تسعى دائماً لاختيار كلمات تشبه الواقع، وقالت إن ضمن الدفعة الثانية من أغاني ألبومها يوجد أغنية تمثلها شخصيا وعاشتها بنفسها وهي أغنية "قضى عليا الحنين"، مؤكدة أن هذه الأغنية موجعة جدا وبها مشاعر عاشتها بشكل شخصي.

ومن المنتظر أن تحيي لطيفة حفلاً فنيًا ضخمًا على مسرح قرطاج الدولي، احتفالًا بـ عيد الجمهورية التونسية، وذلك مساء 25 يوليو الجاري، وسط ترقب واسع من جمهورها ومحبيها في تونس والعالم العربي، وتجهز حاليا لعدد من الاستعراضات التي تقدمها على المسرح بجانب الغناء، خاصة أنها ستغنى عددا من أغاني الألبوم الجديد لأول مرة.