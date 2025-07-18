بسنت شوقي تحسم حقيقة حملها وتتحدث عن مفاجأة الجسمي

نشرت الفنانة بسنت شوقي عبر حسابها الخاص في"إنستغرام" فيديو تحدثت فيه عن الأخبار المنتشرة خلال الفترة الماضية حول حملها وانتظارها هي وزوجها الفنان محمد فراج مولودهما الأول.

وقالت بسنت شوقي: "أنا مش بردّ على الإشاعات خالص، بس لقيت الموضوع بيكبر أوي أوي، وأنا لغاية النهاردة جالي أكتر من 5 آلاف رسالة، سواء شخصية أو من الشغل بيباركوا لي وكده، وأنا حسيت إني لازم أطلع وأقول، أنا مش حامل وكل اللي حصل إني نزّلت أنا ومحمد Story، إن فيه مفاجأة، والمشكلة إن محمد كان لابس بينك وأنا بقالي فترة قاعدة بقول أنا مش قادرة أستغني عن البينك وبتاع، فالناس توقّعت إني حامل في بنت، بس والله العظيم أنا مش حامل، ولو أنا حامل، مش حاسة إن لا أنا ولا محمد هنقولها بالطريقة دي، وبعدين ليه بكرة حامل؟ ما أنا حامل النهاردة، مش إحنا اللي نقولها بالشكل ده".

وأضافت: "المفاجأة كانت الفيديو كليب "مستنيك" لحسين الجسمي، عشان أنا ومحمد عمرنا ما عملنا حاجة زي دي قبل كده، لأن الفيديو كليب بفكرته وإخراجه وكل حاجة، لأن هشام جمال عمل حاجة مختلفة جداً عشان كده إحنا فضلنا نقول مفاجأة كبيرة".

واختتمت بسنت شوقي حديثها بالقول: "عايزة أقول بس شكراً جداً على كل المشاعر الجميلة، والدعاء اللي جالنا إن ربنا يرزقنا الذرية الصالحة يارب في يوم ما ربنا يريد، وبجد أنا حاسة بكل الحب، بس لسة ربنا ما أردش، وبعدين يا جماعة أنا خاسة أصلاً!".

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