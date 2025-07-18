المطربة بوسي تعلّق على أزمة حذف أغنيات أحمد عامر

على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، كشفت الفنانة بوسي عن سعادتها بالتعاون مع الفنانين أمير كرارة وهنا الزاهد في الفيلم، الى جانب حديثها عن أعمالها المقبلة، ورأيها في وصية الفنانين بحذف أغانيهم بعد وفاتهم.

وقالت بوسي: "أنا فعلاً سعيدة بالمشاركة مع الفنانين أمير كرارة وهنا الزاهد بالأغنية، وعندي كليبات بأحضر ليها الفترة الجاية".

وعن فكرة طلب الفنانين حذف أعمالهم بعد وفاتهم، قالت بوسي: "كل واحد حر بحذف أغانيه ومنقدرش نحكم على حد وكل واحد وتفكيره وربنا يرحم أحمد عامر أنا مكنش ليا علاقة بيه بس زعلت عليه".

وعبّرت بوسي عن حزنها الشديد بسبب اعتزال لاعب الزمالك السابق شيكابالا، متمنيةً له الخير والتوفيق في خطواته المقبلة، حيث قالت: "أنا أهلاوية وبعتذر لجمهور الزمالك ولكن زعلانة على اعتزال شيكابالا لأنه لسّه صغير إنه يعتزل ومحتاجينه ولكن ربنا يوفقه ويكتبله الخير".

وتقدّم بوسي الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر"، والتي تحمل اسم "الشقاوة" بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتُعدّ أول تعاون بين بوسي وسعد لمجرد في تجربة فنية استثنائية.

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