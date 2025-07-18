مصطفى قمر يشيد بـألبوم عمرو دياب الجديد طبعًا بتقولهالي

أشاد الفنان مصطفى قمر بألبوم الفنان عمرو دياب الجديد “ابتدينا” بطريقة طريفة.

حيث قام مصطفى قمر بنشر فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، حيث كان يغني أغنية شايف قمر، معبرًا عن إعجابه بها قائلًا: “الألبوم تحفة يا عمور ألف مبروك ياهضبة وشكرا على الغنوة (شايف قمر) طبعا بتقولهالي دي”.

ومن ناحية أخرى دخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

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