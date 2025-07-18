شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر حفل النجمة أنغام، الذى من المفترض إقامته غدا الجمعة ضمن مهرجان العلمين الجديدة، حيث ستفتتح أنغام نسخته الثالثة.

وكانت تذاكر حفل أنغام فى افتتاح مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، تم طرحها خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لـ6 فئات متاحة للجميع.

ومن تعليمات دخول الحفل: لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر المباعة، ويسمح بالدخول ابتداء من 12 سنة ويجب توافر تذكرة كاملة ولا يسمح بدخول الطعام والمشروبات.

كما يختتم فريق كايروكى حفلات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، يوم الجمعة 29 أغسطس المقبل، والذى يقام فى ساحة "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة.



تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.