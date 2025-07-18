شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطرح أغانى ألبومها الجديد نانسى 11 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة نانسى عجرم ألبومها الجديد "Nancy11" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين.

جاءت الأغنية الأولى من ألبوم نانسى عجرم بعنوان "طراوة" من كلمات عليم، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس جلال الحمداوى، أما الأغنية الثانية "أنا تبعنى" من كلمات تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع وميكس أمين نبيل، والأغنية الثالثة "سيدى يا سيدى" من كلمات مصطفي حدوتة وألحان عطار، وتوزيع وميكس جلال الحمداوى.

وجاء الأغنية الرابعة "جانى بليل" وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس طارق مدكور، والأغنية الخامسة "غيرانين" من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، والأغنية السادسة "أنا هفضل أغنى" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس طارق مدكور، والأغنية السابعة "يا قلبو" من كلمات مصطفى حدوتة والحان عطار وتوزيع وميكس جلال الحمداوى.

وجاءت الأغنية الثامنة بعنوان "إنسى" وهى من كلمات وألحان سلمى عساف وألحان باسم رزق، والأغنية التاسعة "على علمى" من كلمات أبي ناصيف وألحان ريان برجي وتوزيع باسم رزق، والأغنية العاشرة "بدى قول بحبك" من كلمات وألحان كريم عبده، والأغنية الحادية عشرة والأخيرة "لغة الحب" من كلمات محمد رفاعى والحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل.