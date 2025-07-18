شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تجدد ثقتها فى نادر عبد الله بـ6 أغنيات ضمن ألبوم "حاجة غير" والان مع تفاصيل الخبر

تعود النجمة آمال ماهر للتعاون مع الشاعر نادر عبد الله فى ألبومها الجديد "حاجة غير" من خلال 6 أغنيات جديدة، تُجدد بها واحدة من أنجح الثنائيات فى الأغنية العربية الحديثة.

الاختيار لم يكن عابرًا، بل تأكيداً على الثقة الفنية التى تجمع الطرفين على مدار سنوات من التميز والاختلاف.

الأغنيات التى كتبها نادر عبد الله فى الألبوم هى "حاجة غير" من ألحان أحمد إبراهيم وأغنية "رقم واحد" ألحان زعيم وأغنية "عقدة حياته" ألحان نور عز العرب وأغنية "لو لينا عمر" ألحان محمدى وأغنية "نسيت اسمى" ألحان مدين وأغنية "ليه سِكِتوا" ألحان أحمد زعيم، بالإضافة إلى 4 أغنيات أخرى من تأليف أيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وعليم.

هذا التعاون بين آمال ماهر ونادر عبد الله في ألبوم "حاجة غير"، ليس إلا تتويجًا لمكانته الخاصة في مشروع آمال الفني، وعودة تؤكد أن بعض الشراكات لا يبهت بريقها مهما طال الغياب.

والسؤال الذي يفرضه اسم الألبوم "حاجة غير" هل هو مجرد اسم فنى لألبوم غنائى، أم توصيف لمسيرة فنانة استثنائية لا تشبه إلا نفسها؟