شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يستقبل المطربة حنين الشاطر للاحتفال بطرح أول ألبوماتها "بياع كلام".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ”الخليج 365”، المطربة حنين الشاطر، بحفاوة كبيرة خلال زيارتها لمقر الجريدة، وذلك احتفاءً بطرح النجمة الشابة أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بياع كلام"، حيث تفقدت مقر جريدة الخليج 365، وتعرفت على آلية العمل داخل صالة التحرير، ودخلت فى نقاشات مع رؤساء الأقسام للتعرف على طبيعة العمل بصالة التحرير.

وشملت جولة المطربة حنين الشاطر – التى رافقها فيها والدها - تفقد ستوديو "تلفزيون الخليج 365"، والتعرف على تجهيزاته وكيفية إدارة وتصوير النشرات وبرامج البودكاست سواء داخل الاستوديو أو في صالة التحرير، هذا إلى جانب التقاطها الصور التذكارية داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، وذلك في الوقت الذى استقبلها فيه الصحفيون بجريدة ”الخليج 365” من طاقم التحرير، بحفاوة كبيرة، والتقطوا معها الصور التذكارية.

كما شاركت المطربة حنين الشاطر، في حلقة "بودكاست" هامة عبر "تلفزيون الخليج 365"، للحديث عن تفاصيل الألبوم الجديد ومسيرة نجاحها الغنائية التى جاءت انطلاقتها بداية من فوزها بلقب برنامج المواهب الشهير "إكس فاكتور" فى موسم 2023، وتبعتها بإطلاق عدة أغاني سينجل وأبرزها أغنية "أعظم انجازاتى" التى حققت لها شهرة واسعة، حيث لاقت الأغنية رواجا كبيرا فى مصر والوطن العربى، وتخطت 24 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب.

ويشار إلى أن زيارة المطربة حنين الشاطر، لجريدة الخليج 365، تأتى بعد طرح أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بياع كلام"، والذي استقبله الجمهور بقبول واحتفاء كبير، والألبوم الغنائى الأول للمطربة حنين، يضم 10 أغانى متنوعة بين الصيفى الحيوى والأداء الدرامى المميز والذى اشتهرت به حنين خلال السنوات الماضية، ويأتى التنوع فى اختيارات الأغانى التى تقدمها المطربة حنين فى الألبوم الأول لها، من حرصها على تقديم منتج موسيقى مميز ومختلف ، حيث يمكن وصف الألبوم الأول للمطربة حنين بأنه ألبوم صيفى يشهد تشكيلة واسعة من الأغانى "مقسوم ودراما"، تم انتاجها وتنفيذها بأفكار جديدة تناسب جمهورها بموسيقى تليق عليها وتتماشى مع طبقة صوتها القوية.

المطربة حنين طرحت الألبوم الغنائى على جزأين، حيث تم طرح الجزء الأول الأسبوع الماضي، بينما سيتم طرح الجزء الثانى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وجاءت أسماء أغانى ألبوم بياع كلام (صحاب - تكة تكة - يا أبو عين زايغة - قالي قلبك - لا لا لا - امبارح والنهاردة وبكرا - هرد غيبته - تهد المعبد - يا أناني - حلوا عني).

وحرصت المطربة حنين على التعاون مع عدد المبدعين من الشعراء والملحنين والموزعين وصناع الموسيقى لتقديم ألبوم مميز ومختلف ببصمات وأفكار جديدة، ومن بين أبرز المشاركين فى ألبوم بياع كلام، تيام علي، مؤمن عمارة، سام محمد، مصطفى العسال، أحمد جابر، ومحمد مجدي، محمد عزام، مؤمن ياسر، محمد الجمال، محمود سليم، flipeno، عليم، يوسف حسين، مصطفى حسن.

المطربة حنين واحدة من الأصوات الهامة التى ينظر لها فى الوسط الغنائى على أنها الصاعدة والقادمة بقوة لعالم الكبار، وذلك لأن مسيرتها فى الغناء بدأت ببرنامج شهير لاكتشاف المواهب وهو "إكس فاكتور" وحققت اللقب بامتياز وقتها حتى أن المطربين الكبار فى الوطن العربى وأعضاء لجنة التحكيم أنغام وراغب علامة وعبد الله الرويشد، قارنوها بصوت الميجا ستار أصالة، وتنبئوا لها بنجاح كبير فى المستقبل.

فى نفس السياق، تصدرت الفنانة حنين الشاطر، التريند مؤخرًا بعد نجاح أغنية " أعظم إنجازاتي"، التي حصدت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي، وأشاد الفنان الكبير تامر حسني، بموهبتها، وكتب عبر حسابه الشخصي "انستجرام": "حنين الشاطر، بجد صوت رائع وموهبة عظيمة، واحساس حقيقي وصادق".

بدأت حنين الشاطر مسيرتها الفنية في سن مبكر، وظهرت برفقة والدها على تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وقدّما معًا مجموعة من أغاني الزمن الجميل، أبرزها للعندليب عبدالحليم حافظ، وحصدت ملايين المشاهدات، ومنذ ذلك الحين انتشر اسم حنين الشاطر على السوشيال ميديا حتى حصدت لقب " إكس فاكتور" فى 2023، ثم تعاونها مع شركة ليل للإنتاج الفنى التى عملت على تقديم حنين الشاطر بشكل وروح مختلفة من خلال عدد من الأغانى الناجحة الفترة الماضية وصولا إلى الألبوم الأول لها وهو "بياع كلام".

الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (17)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (1)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (2)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (3)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (4)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (5)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (6)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (7)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (8)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (9)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (10)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (11)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (12)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (13)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (14)



الخليج 365 يستقبل المطربة حنين الشاطر (15)