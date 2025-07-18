شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حمدان يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع صفاء أبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن شريف حمدان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة تجمعه بالفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، وتحمل عنوان "ست الستات".



الملحن شريف حمدان وصفاء أبو السعود

وأوضح حمدان أن الأغنية من كلمات عبدالله حسن، وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي، بينما تولى مهام التسجيل والمكساج محمد جودة، والماسترينغ قام به أمير محروس.



الملحن شريف حمدان وصفاء أبو السعود

ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية، معربًا عن أمله أن تنال إعجاب الجمهور عند إطلاقها رسميًا.



الملحن شريف حمدان وصفاء أبو السعود

وتُعد الأغنية امتدادًا لمشوار صفاء أبو السعود الفني الذي بدأ مبكرًا، حيث التحقت بمعهد الكونسرفتوار وتخرجت فيه عام 1967، ثم حصلت على دبلوم الإخراج من المعهد العالي للسينما عام 1972، وقدّمت خلال مسيرتها عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والمسرحية، إلى جانب أوبريتات الأطفال.

يذكر أن صفاء أبو السعود لا تزال تُعد من أبرز الأصوات التي ارتبطت بالمواسم والأعياد، إذ قدّمت في ثمانينيات القرن الماضي أغنية "أهلاً بالعيد" التي أصبحت واحدة من أشهر أغاني الأعياد في الوطن العربي، وتُعاد بثها حتى اليوم في كل عيد.

صوت الفنانة صفاء أبو سعود يرسخ البهجة في قلوب الصغار والكبار مع أغنيتها الخالدة أهلاً بالعيد، أو أغنية جانا العيد كما يحب البعض أن يمسيها، تلك الأغنية التي أصبحت أيقونةً للفرح واحتفالات العيد عبر الأجيال ففي كل عام، تعود هذه الأغنية المبهجة لترسم البسمة على الوجوه وتوقظ ذكريات الطفولة الجميلة، مؤكدةً أن بعض الأعمال الفنية تُخلد بالصدفة، لكنها تظل محفورة في الوجدان بفضل جمالها الخالص.