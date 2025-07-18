شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطرح أحدث أغانيها بعنوان الدنيا رايقة بتوقيع مصطفى جاد والان مع تفاصيل الخبر

طرحت النجمة كارمن سليمان أحدث أغانى ألبومها الجديد أصح غلطة، بعنوان "الدنيا رايقة" والأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، توزيع وفواصل موسيقية ومكس وماستر عمرو الخضري، كيبورد محمود شاهي، جيتار مصطفى نصر، طبلة أحمد عيادي، إخراج ريم عيد.

وكشفت مؤخرا كارمن سليمان عن تفاصيل الألبوم، الذى يضم عشر أغنيات، هى "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"طبطب عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت"، والمقرر طرح أولى أغانيه "حب ايه يا حسرة".

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع نخبة من ألمع صناع الأغنية في مصر، من الشعراء والملحنين والموزعين، هم توما ومدين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي وعمرو الشاذلي وكريم نيازي عمرو الخضري وشادي ديفيد وعمرو المصري ويحيي يوسف وأسامة الهندي.

كما تتعاون كارمن سليمان خلال ألبوم "أصح غلطة" مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد "إم جي ريكوردز"، الذي تولى مهمة إنتاج كافة أغنيات الألبوم بجانب تلحين أغنيتين من أغانيه.

ويعقب أصداء النجاح الجماهيري الذي صاحب آخر ألبوماتها "حبايب قلبي" والذي جمع الثلاثي كارمن ومصطفى جاد وعزيز الشافعي سويا العام الماضي، وضم أربع أغنيات من بينها "يا حرام معلش" و"هنا هنا".

ويتزامن ألبوم "أصح غلطة" مع انتعاشة فنية تعيشها كارمن سليمان خلال بدايات موسم الصيف، انطلاقا من حفلها الاستثنائي في المغرب الذي تولت خلاله افتتاح فعاليات النسخة العشرين والأضخم من مهرجان موازين الموسيقي الدولي، وتستهل حاليا جولة حفلاتها الصيفية بعدة محطات في الساحل الشمالي تمهيدا لجولة حفلات في العالم العربي.