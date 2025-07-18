شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الشاعر سيد حسن يكشف تفاصيل تعاونه مع جنات فى " النص اللي يخص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر سيد حسن عن تفاصيل تعاونه المنتظر مع النجمة جنات من خلال أغنيتها الجديدة بعنوان "النص اللي يخص"، الأغنية ستكون ضمن ألبومها الجديد "الوم على مين"، الذي سيتم طرحه في الأيام القليلة القادمة، حيث يعد هذا الألبوم المنتظر محط أنظار جمهورها.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال سيد حسن أن الأغنية من ألحان محمود أنور وتوزيع يوسف حسين، مشيرًا إلى أن العمل يحمل طابعًا موسيقيًا مختلفًا تمامًا عن ما قدمته جنات في أعمالها السابقة، مما يجعلها تجربة جديدة وجريئة على مستوى الشكل الموسيقي.

وتوقع سيد أن الأغنية ستلقى إعجاب جمهور جنات، مشيرًا إلى أنها ستضيف إلى مسيرتها الفنية وتفتح لها آفاقًا جديدة من حيث التنوع الموسيقي.

فى نفس سياق أفرجت النجمة جنات عن البوستر الدعائي لألبومها الغنائي الجديد "ألوم على مين"، استعدادًا لطرح أغنياته خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنوع البوم جنات الجديد

وتعتبر جنات الألبوم مفاجأة لجمهورها، إذ تقدم من خلاله تجربة موسيقية متنوعة تمزج بين أنماط الدراما والمقسوم، بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين.

تفاصيل البوم "الوم على مين" لـ جنات

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بطريقة مختلفة، ويضم الألبوم 10 أغنيات حيث تُطرح أغنياته بشكل منفرد ومتتابع على مدار الشهر الجاري، وذلك بعد أنتهاءها من عملية الميكساج النهائي لجميع الأغنيات.