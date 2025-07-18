شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يعتذر عن نشره شائعة وفاة الفنانة زيزى مصطفى والدة منة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان جمال عبد الناصر عن نشره شائعة وفاة الفنانة زيزي مصطفي والدة الفنانة منة شلبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال خلال منشور جديد: "أعتذر عن الخبر، إذا لم يكن صحيحأ، فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا.. تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة زيزى مصطفى".



جمال عبد الناصر يعتذر عن شائعة وفاة زيزي مصطفي

ونفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما أعلنه الفنان جمال عبد الناصر حول وفاة الفنانة زيزى مصطفى، وقال نقيب المهن التمثيلية لـ ليوم السابع: "وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي شائعة".

الفنانة زيزي مصطفي بدأت كراقصة في الستينات، وافتحمت مجال السينما من خلال المشاركة بأفلام مثل (بنت شقية) عام 1967، وكان نشاطها الفني في فترة السبعينات والثمانينات حيث شاركت في العديد من الأعمال منها، اسرار البنات, لا لا يا حبيبى، فيلم الكدابين الثلاثة، فيلم "اختى"، فيلم السكرية، فيلم امرأة للحب، فيلم الهارب، دائرة الانتقام، اللصوص، خمسة من الجحيم، ارزاق يا دنيا، اضراب المجانين، العربجي، واحدة بواحدة، الاشقياء، شباب في الجحيم، امرأة من نار.

إعتزلت الرقص في أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت بعدة أعمال أهمها، "وش إجرام" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "اللى اختشوا ماتو".