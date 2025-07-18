شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي ينفى وفاة الفنانة زيزى مصطفى والدة منة شلبي ويؤكد: شائعة (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما أعلنه الفنان جمال عبد الناصر حول وفاة الفنانة زيزى مصطفى، وقال نقيب المهن التمثيلية لـ ليوم السابع: "وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي شائعة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الفنان جمال عبد الناصر عبر حسابه على "فيس بوك" وفاة الفنانة زيزى مصطفى والدة النجمة منة شلبى ثم تراجع ونسب خبر الوفاة لأحد صفحات السوشيال ميديا.

وكانت النجمة زيزي مصطفى، تعرضت فى وقت سابق لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى إحدى مستشفيات المهندسين لتلقي الرعاية الطبية.

بوست الفنان جمال عبد الناصر حول وفاة زيزي مصطفي والدة منة شلبي