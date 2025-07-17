الإطلالة الأولى من استعدادات العروس زين قطامي لحفل زفافها على سيليو إيلي صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 11:49 مساءً - بإطلالة ذهبية تستوحي الأجواء الأسطورية الشرقية، ظهرت العروس زين قطامي في حفل ما قبل ليلة زفافها على سيليو نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

ونشر خبير التجميل اللبناني بسام فتوح أول مقطع فيديو من تحضيرات العروس زين قطامي للحفل، وعلق عليه عبر حسابه بموقع انستغرام قائلا: ليلة قبل الزفاف بطابع قبَلي لا تُنسى... إطلالة عروس تمزج بين سحر التقاليد والأناقة العصرية، في ليلة خالدة بكل تفاصيلها، لمناسبة لا تُنسى، حيث يلتقي السحر بالأصالة.

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إطلالة عروس تمزج بين سحر التقاليد والأناقة العصرية

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خطفت زين قطامي الأنظار بإطلالة مبهرة من تصميم خاص لدار إيلي صعب

كما شاركت LEBANESE WEDDINGS أول مقطع فيديو للعروسين استعرضت فيه تجهيزات الحفل الأسطوري، وعلقت عبر حسابها بموقع انستغرام قائلة: يحدث الآن ... أجواء قبل الزفاف تضيء باللمسة القبلية والأناقة الراقية في سهرة ما قبل الزفاف للنجم سيليو صعب وعروسه المتألقة زين، امتزجت التقاليد بروح الأزياء الراقية في احتفال استثنائي.

وأضافت: وقد خطفت زين قطامي الأنظار بإطلالة مبهرة من تصميم خاص لدار eliesaabworld، صُمّم خصيصًا لهذه الليلة القبلية الفريدة.

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بينما استعرض الحساب الخاص لبيت أزياء إيلي صعب eliesaabworld على انستغرام إطلالة العروس الذهبية، وعلق قائلا: الظهور الأول، علما وأن حفل الزفاف ممتد لثلاثة أيام.

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يذكر أن مصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب أعلن الأسبوع الفائت عن احتفال عائلته بزواج نجله الأوسط سيليو على الشابة زين قطامي. ومن المتوقع أن يجرى الحفل في أجواء مميزة ومبهرة.

وتابع إيلي صعب: "الجمعة القادمة حفل الزفاف، فأكيد التحضيرات قائمة وخصوصًا أننا بآخر الأيام قبل العرس وربنا يوفقهم"، معبرًا عن سعادته وحماسه الكبير لحفل الزفاف قائلًا: "سعيد جدًا لأنهم مبسوطين". وعن فستان زفاف العروس زين، اكتفى إيلي صعب بالقول إن الفستان سيكون بسيطًا ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

الاحتفال بزواج سيليو إيلي صعب

وبدأت الاحتفالات في أجواء مليئة بالطاقة الشبابية والحماس، وغدًا سيقام حفل زفاف أسطوري من المتوقع أن يحضره عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والإعلامي في الوطن العربي والعالم نظرًا لعلاقتهم القوية بإيلي صعب.

في اليوم التالي لحفل الزفاف، سيقام حفل آخر استكمالًا لمراسم الزفاف، وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماسهم لمتابعة اللقطات المميزة التي سيتم الكشف عنها من حفل الزفاف، خاصة وأن إيلي صعب يهتم بشكل كبير على أن تكون أجواء الاحتفالات ذات طابع مميز فريد، وهو ما ظهر بشكل واضح في زفاف نجله الأكبر إيلي جونيور.

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تعريف بالعروسين

يُذكر أن العريس سيليو صعب هو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني الشهير بعد البكر إيلي صعب جونيور، ويعمل في مجال تنظيم المناسبات، وهو أكبر من شقيقه مايكل الذي لا يزال طالبا على مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

زين قطامي متخصصة في تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتعمل في شركات استشارات إعلامية.

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وتعرف بمهارتها وإبداعها بإنشاء المحتوى الإبداعي وإدارة حسابات أسماء شركات كبرى. وتقيم في الإمارات العربية المتحدة بين دبي وأبو ظبي. وتبلغ من العمر 28 عامًا وتصغر سيليو بعامين حيث يبلغ الثلاثين من عمره.

وكانت أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب في 30 يونيو العام الماضي خبر خطوبة ابنهما الأوسط سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قصة حب مميزة بدأت بينهما منذ عام 2021 حيث نشأ بينهما إعجاب متبادل من النظرة الأولى.

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