بعد سنوات من الفراق… الأسباب الحقيقيّة لانفصال غوينيث بالترو وبن أفليك

تكشف سيرة ذاتيّة جديدة للممثّلة غوينيث بالترو، كتبتها آمي أوديل، عن سبب انتهاء علاقتها العاطفيّة مع بن أفليك عام ٢٠٠٠.

في كتاب “غوينيث: السّيرة الذّاتيّة”، يُكشف أنّ الممثّلة، البالغة من العمر اثنين وخمسين عامًا، ربّما تعرّضت للخيانة من قِبل الممثّل، البالغ من العمر اثنين وخمسين عامًا أيضًا.

ويقول مقتطف حصلت عليه مجلة People: “لم تستطع كيميّاؤهما الجسديّة التّغلّب على دوافعه التّدميريّة للذّات الّتي ربّما تضمّنت حتّى خيانتها”.

ووفقًا لـ “أوديل”، بعد انفصال الثّنائي، قالت غوينيث الّتي انجذبت إلى ذكاء بن: “أحبّ الرّجال حتّى لو كانوا كاذبين وخائنين”.

وذكر كاتب السّيرة الذّاتية أنّ “أصدقاءها كانوا متحفظّين عليه، لأنّه لم يكن يبادلها دائمًا مشاعر الحبّ.”

وكان يبدو أحيانًا أكثر اهتمامًا بألعاب الفيديو مع أصدقائه في منزله من قضاء الوقت مع غوينيث”.

شارك الحبيبان السّابقان في بطولة فيلمَين خلال فترة ارتباطهما – فيلم “شكسبير في الحبّ” عام ١٩٩٨ الّذي نالت عنه بالترو جائزة الأوسكار، والفيلم الرّومنسيّ الكوميديّ “باونس” عام ٢٠٠٠.

وفقًا لبرنامج إنترتينمنت تونايت، صرّحت مؤسِّسة شركة غوب لهوارد ستيرن عام ٢٠١٥ أنّ أفليك لم يكن “في وضعٍ جيدٍ في حياته ليحظى بحبيبته” عندما كانا معًا.

وأضافت آنذاك: “أعتقد أنّ والديّ، بروس بالترو وبليث دانر، كانا يُقدِّران ذكاءه الفائق وموهبته الفائقة وروحه المرحة، لكنّه لم يكن في وضعٍ جيّدٍ في حياته ليحظى بحبيبته.