الأم وابنتها، دنيا سمير غانم وكايلا في مغامرة واحدة… اقرأ التفاصيل

أشعلت الممثّلة المصريّة دنيا سمير غانم حماسة جمهورها بعد أن كشفت النّقاب عن الإعلان الرّسميّ لفيلمها الجديد “روكي الغلابة”، المقرّر إطلاقه في دور العرض المصريّة في الثّلاثين من يوليو الجاري في صالات السّينما العربيّة في الرابع عشر من أغسطس.

في التّفاصيل، أنّ دنيا عرضت عبر “إنستغرام “، الإعلان الرّسميّ للفيلم الّذي يقدّم جرعة مميّزة من الكوميديا والأكشن والدّراما ومغامرات مليئة بالمواقف الطّريفة والمثيرة.

وسط أجواء مليئة بالحركة والإثارة، شهد البرومو ظهورًا لافتًا لابنة دنيا، كايلا رامي رضوان، في ثاني ظهور فنّي لها بعد مسلسل “جت سليمة”،إذ ستلعب في الفيلم دور دنيا في طفولتها.

كما كشف البرومو عن العديد من المفاجآت أبرزها، مشاركة النّجمة إيمي سمير غانم كضيفة شرف، إضافة إلى مشاركة العديد من ضيوف الشّرف منهم: أحمد الفيشاوي، الفنّان أحمد سعد الّذي تجمعه أغنية مشتركة مع دنيا ضمن أحداث العمل، أوس أوس وغيرهم.

نذكر أنّ الممثّل أحمد الفيشاوي كان قد علّق في وقت سابق على البّوستر الرّسميّ للفيلم عبر “إنستغرام” وكتب معلّقًا: “فيلم الصّيف ٢٠٢٥.. إنتظروا المفاجأة”.

نذكر أنّ دنيا، تعود من خلال الفيلم إلى شاشة السّينما بدور مختلف، إذ تمثّل شخصيّة “حارسة شخصيّة”، للممثّل محمّد ممدوح، ثمّ تتطوّر العلاقة بينهما لتتحوّل إلى قصّة حبّ عبر مواقف طريفة وكوميديّة.

يشارك في بطولة الفيلم كلّ من بيومي فؤاد ومحمّد ممدوح ونخبة من الممثّلين وهو من تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجنديّ وإنتاج محمّد أحمد السّبكي.

وتأتي مشاركة دنيا، في هذا الفيلم بعد النّجاح الكبير الّذي حقّقته في مسلسل “عايشة الدّور”، خلال شهر رمضان المبارك الفائت.