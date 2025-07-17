شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله الأولى.. شريف بدر الدين صانع البهجة فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، الذكرى الأولى لرحيل السيناريست شريف بدر الدين، أحد أبرز كتّاب الدراما التليفزيونية فى مصر، ولد شريف فى محافظة الغربية عام 1979، وتخرج فى كلية التجارة عام 2001 حاصلًا على درجة البكالوريوس فى المحاسبة، ثم واصل شغفه بالكتابة والتحق بالمعهد العالي للسينما، حيث حصل على بكالوريوس في السيناريو عام 2006.

طوال مسيرته الفنية، قدم بدر الدين مجموعة من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور، من أبرزها: "هبة رجل الغراب"، "شبر مية"، "عالم سمسم"، "تامر وشوقية"، "بسنت ودياسطي"، و"الباب في الباب"، إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

اشتهر شريف بدر الدين بعد ذلك بكتابة المسلسلات المأخوذة من فورمات أجنبي أبرزها "هبة رجل الغراب" بأجزائه الأربعة، حيث كان المؤلف والمشرف على ورشة الكتابة، وأيضاً مسلسل "طلعت روحي" بطولة إنجى وجدان ونيكولا معوض عام 2018، ومسلسل "راس الغول" بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2016 ومسلسل "شبر مية" عام 2019.

وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل "مفترق طرق" الذي عُرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وشارك في بطولته هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم، ومن إخراج محمد محيي.

رحل شريف بدر الدين عن عالمنا عن عمر ناهز 45 عامًا، حيث وُلد في 26 يناير 1979، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا يُخلّد اسمه في ذاكرة الدراما المصرية.