شكرا لقرائتكم خبر عن نيك كانون يتحدث عن "إهماله" كأب لـ 12 طفلاً والان مع تفاصيل الخبر

فتح النجم الأمريكي نيك كانون، الكوميديان ومقدم البرامج الشهير، قلبه في مقابلة صريحة مع مجلة Vulture، وتحدث عن حياته كأب لـ 12 طفلًا من ست نساء مختلفات، مؤكدًا أن الأمر لم يكن مخططًا كما يعتقد البعض.



عائلة نيك كانون

وقال كانون في المقابلة: "لم أكن أهدف إلى تكوين عائلة كبيرة، لقد حدث ذلك كنوع من الاستجابة لرغبات النساء اللاتي دخلن حياتي"

وأضاف نيك مازحًا: "في لحظة ما قلت: حسناً، يا إلهي، كيف أنجبت خمسة أطفال في عام واحد؟ ربما كان تصرفًا طائشًا."

وتابع: "وصلت إلى نقطة شعرت فيها أنني اكتفيت. لكن بعدها فكرت: من أكون لأقول إنني انتهيت؟ لم أتخيل يومًا أن يكون لدي 12 طفلًا، لكنني أحب الأطفال، وأحب حياتي، وإذا استمرّ الأمر بهذا الاتجاه، فلمَ لا؟"

و نيك كانون أنجب توأمين، موروكن ومونرو، مع زوجته السابقة ماريا كاري عام 2011. ومن ثم أنجب أطفالًا مع كل من بريتنَي بيل، آبي دي لا روزا، أليسا سكوت، بري تيسي، ولانيشا كول.

رغم الانتقادات التي يتعرض لها بسبب نمط حياته وانه صنف علي انه اب مهمل وغير مهتم، يصرّ كانون على أنه يحب أطفاله ويحرص على التواجد في حياتهم، ويؤمن أن كل ما حدث كان بتوفيق من القدر.

وفي سياق آخر أكدت النجمة العالمية ماريا كاري، رسميًا أنها انتهت من تسجيل ألبومها السادس عشر، وذلك خلال مقابلة حصرية أُجريت في بث مباشر احتفالًا بالذكرى العاشرة لإطلاق Apple Music، حيث استضافها كل من زين لوي وإيبرو داردن في استوديوهات آبل الموسيقية الجديدة، وفي حديثها، حرصت كاري على عدم الكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن الألبوم المنتظر.

وقالت: "أحاول ألّا أكشف الكثير عن الألبوم الجديد"، لكنها لم تخلُ من بعض التلميحات، حيث غنّت مقطعًا من إحدى الأغنيات الجديدة قالت فيه: "إنها مناسبة خاصة تحرر ميمي"، مشيرة إلى أن هذه الكلمات تنتمي لأحد أعمالها القادمة، وأضافت: "ما التالي؟ الألبوم سيصدر قريبًا، لكن لا أريد أن أفصح عن كل شيء الآن"، واختتمت حديثها بتأكيد جاهزية العمل، قائلة: "لقد أنهيت الألبوم.. إنه جاهز".

يُشار إلى أن هذا الألبوم الجديد سيكون أول إصدار لها منذ ألبومها الأخير Caution الذي صدر في عام 2018، ويُعد استكمالًا لمسيرتها الفنية التي بدأت في عام 1990 مع ألبومها الأول Mariah Carey، وتضمنت لاحقًا مجموعة من الألبومات الناجحة مثل Emotions، Music Box، Butterfly، وThe Emancipation of Mimi.

ويترقب الجمهور الألبوم الجديد وسط تكتم كبير حول عنوانه وتفاصيله، إلا أن التشويق بات في أعلى مستوياته بعد إعلان كاري انتهاء العمل عليه رسميًا.