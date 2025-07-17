شكرا لقرائتكم خبر عن آنو رانجاتشار أحدث المنضمين لفريق مهرجان برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت المنتجة والمبرمجة الهندية الشهيرة آنو رانجاتشار إلى فريق برمجة مهرجان برلين السينمائي الدولي كمندوبة عن جنوب آسيا، على أن ترفع آنو تقاريرها مباشرةً إلى المديرين المشاركين لبرمجة الأفلام، جاكلين ليانجا ومايكل ستوتز، وستعمل بشكل وثيق مع فرق البرمجة الحالية.

تعليق مديرة مهرجان برلين السينمائي

وعلقت تريشيا تاتل، مديرة المهرجان قائلةً: "تُكمل آنو فريقنا المتنوع من القيّمين والمستشارين والمندوبين، الذين يجمعون معًا سنوات طويلة من الخبرة وشبكات علاقات راسخة في مختلف صناعات السينما العالمية. أتطلع أنا ومايكل ستوتز وجاكلين ليانغا إلى العمل بشكل وثيق مع آنو لإيجاد ودعم أفلام وصانعي أفلام رائعين من جميع أنحاء جنوب آسيا ضمن برامج مهرجان برلين السينمائي الدولي".

معلومات عن أنو رانجاتشار

أنو رانجاتشار، مبرمجة في مهرجان مامي مومباي السينمائي، والتي ترأست برنامجه الدولي، عملت على نطاق واسع مع موزعين أمريكيين لدعم أفلام جنوب آسيا الفنية المعاصرة، وساهمت في استقطاب عناوين لمهرجانات دولية مرموقة. تشمل أعمالها الإنتاجية العديد من الأفلام الهندية المستقلة البارزة، ومن خلال عملها التنظيمي في المهرجانات الدولية، تواصل رانجاتشار صياغة الحوارات العالمية حول سينما جنوب آسيا.

تقوم مجموعة دولية من المندوبين والمستشارين المتخصصين باستكشاف جميع برامج مهرجان برلين السينمائي والعمل كسفراء لها. وهم يساهمون في تعميق خبرة المهرجان وشبكاته الدولية.