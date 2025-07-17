شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يطلق أحدث ألبوماته.. تعرف على تفاصيل الأغاني وصناعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم رامي صبري ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "أنا بحبك أنت" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكافة منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى الرقمية.

ويضم الألبوم 10 أغنيات تمزج بين الطابع الرومانسي والدرامي، إلى جانب لمسات موسيقية عصرية، في تعاونات موسيقية مميزة مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي.

وجاءت الأغاني على النحو التالي:

"تيحى نتصور": كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع طارق توكل.

"العوض على الله": كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع طارق توكل.

"بقلبي معاك": كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أسامة الهندي.

"بياع": كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.

"غلطان": كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.

"مستغرب إنت": كلمات تامر حسين، ألحان علي شعبان، توزيع طارق توكل.

"حلوة": كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع طارق توكل.

"بحكيلك عن الأيام": كلمات أدهم معتز، ألحان حسام حبيب، توزيع أسامة الهندي.

"فقدت الأمل فيكي": كلمات عمرو المصري، ألحان رامي صبري، توزيع عمرو الخضري.

"أنا بحبك أنت": كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي.

ويُعد هذا الألبوم خطوة جديدة في مسيرة رامي صبري، حيث يقدم توليفة موسيقية تعكس تطور ذوقه الفني وتنوع اختياراته.