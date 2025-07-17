شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي وياسر جلال ينعيان والدة هند صبري بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنانة هند صبري في وفاة والدتها السيدة داليندا، حيث عبّروا عن حزنهم العميق عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة منة شلبي عبر "انستجرام": "أنعي بقلب حزين ومؤمن بقضاء الله، والدة حبيبتي وصديقتي وزميلتي السيدة الجميلة الاستثنائية، داليندا، والدة هند صبري. عشرة العمر وأطيب النساء، أسأل الله أن يرحمها ويجعل مثواها الجنة بلا حساب أو عذاب، وأن يحتسب مرضها في ميزان حسناتها، ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم هند الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفاتحة على روحها الطاهرة."



منة شلبى

كما شارك الفنان ياسر جلال في العزاء قائلاً: "ببالغ الحزن والأسى أنعي السيدة داليندا، والدة الصديقة والأخت الغالية هند صبري. أسأل الله أن يغمرها برحمته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة."



ياسر جلال

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى الفنية، مسلسل "البحث عن علا" الموسم الثاني والذي تم عرضه في سبتمبر الماضي، وشاركها البطولة ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، آيسل رمزي، عمر شريف وياسمينا العبد. وهو من تأليف غادة عبد العال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد وهشام حمزة تحت إشراف هند صبري ومن إخراج المخرج هادي الباجوري.

وكانت الفنانة هند صبرى حرصت مؤخرا على إحياء ذكرى 30 يونيو وعلقت على حسابها عبر إنستجرام قائلة: 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبر فيها الشعب عن رؤيته المسار الوطن ومستقبله، ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن.. كل عام ومصر حرة، قوية، وآمنة.