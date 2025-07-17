شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وروبي يتصدران ترند يوتيوب بـ تاني من ألبوم "بيستهبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم أحمد سعد صدارة المحتوى الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية "تاني مع النجمة روبي ضمن أغاني ألبوم بيستهبل الذي أطلق أمس.

وفي أقل من 12 ساعة من إطلاق أغاني ألبوم بيستهبل تصدرت أغنية "تاني" الترند بعد تحقيقها مشاهدات عالية ومشاركات مرتفعة بين الجمهور؛ ليحقق سعد وروبي نجاحا جديدا بعد النجاح السابق لأغنية "يا ليالي" معا.

أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد، وتعد الأغنية هي الرابعة ضمن أغنيات ألبوم "بيستهبل" لأحمد سعد والذي توزعه شركة ڤيرال ويف.

كلمات أغنية تاني

يا نهار أبيض هي تاني

مش كنا خلصنا ليه جاية تاني؟

طبعا هاتقولي جيالي صدفة

هو انتي فاكراني ياباني

يانهار أبيض هو تاني

جاي يرقص قلبي تاني

خلصت منه أنا في الحقيقه

قام راح طالعلي فالأغاني

تاني انتي تاني

طلعالي دايما هنا وهناك

تاني إنت تاني

غلبت قلبي يا واد بهواك

تاني أنت تاني

لسه الجلالة طبعا وخداك

تاني أيوه تاني