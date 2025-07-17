شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنانة هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة السيدة دلندة كلاعى، والدة الفنانة هند صبري، التي وافتها المنية صباح اليوم، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة في تونس غدا الجمعة بعد صلاة العصر، ودفنها بمقبرة سبالة بن عمّار، طريق جبّاس، وسيقام العزاء في القاهرة في موعد لاحق.

وتقدّم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى الفنية، مسلسل "البحث عن علا" الموسم الثاني والذي تم عرضه في سبتمبر الماضي، وشاركها البطولة ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، آيسل رمزي، عمر شريف وياسمينا العبد. وهو من تأليف غادة عبد العال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد وهشام حمزة تحت إشراف هند صبري ومن إخراج المخرج هادي الباجوري.

وكانت الفنانة هند صبرى حرصت مؤخرا على إحياء ذكرى 30 يونيو وعلقت على حسابها عبر إنستجرام قائلة: 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبر فيها الشعب عن رؤيته المسار الوطن ومستقبله، ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن.. كل عام ومصر حرة، قوية، وآمنة.