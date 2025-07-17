شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي تكشف عن تفاصيل حياتها العائلية: أطفالي يحتاجون لمساحتهم الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

في مقابلة حديثة مع مجلة Vogue لعدد شهر أغسطس، فتحت النجمة الأمريكية ان هاثاواي قلبها وتحدثت عن حياتها المنزلية مع طفليها، جوناثان (9 سنوات) وجاك (5 سنوات)، من زوجها آدم شولمان

أوضحت هاثاواي (42 عامًا) أنها تحرص على قضاء وقت ممتع مع أطفالها عندما لا تكون منشغلة في العمل، قائلة: "نلعب أونو، ونخبز عندما يسمح الوقت، ونعلم الأطفال كيف يدحرجون كرة السلة داخل الشقة دون إزعاج الجيران."

وسبق لها أن تحدثت في مقابلة سابقة مع PORTER عام 2023، عن قرارها باختيار حياة خاصة لأطفالها، وأكدت أن هذا القرار نابع من إدراكها لحق الطفل الأساسي في وجود بيئة آمنة تساعده على النمو.

وقالت: "هذا ليس ضروريًا فقط لصحتي النفسية، بل لأنني جزء من فريق، الأمر لا يتعلق بي وحدي." ،وأضافت: "من احتياجات الأطفال الأساسية أن يكون لديهم الفرصة لتحديد حياتهم بأنفسهم."



وكان قد أظهر النجمان آن هاثاواي وبرادلي كوبر دعمًا متبادلًا في رحلتهما الأبوية، حيث عبّر كوبر عن إعجابه العميق بزميلته، مشيدًا بصفاتها الشخصية والمهنية.

وقال كوبر: "ترون كيف تعامل الجميع دون استثناء بلطف، آن دائمًا حاضرة، متزنة، وذكية للغاية"، كما أشار إلى أن زواجها من آدام شولمان يُعد مثالًا للالتزام الحقيقي، قائلاً: "زواجهما يُجسّد هذا النوع من الالتزام، ويبدو أنهما يُثريان بعضهما البعض".

ورغم شهرتها العالمية، تحرص آن هاثاواي على إبقاء حياة ولديها بعيدًا عن الأضواء. وصرحت لمجلة PORTER عام 2023 قائلة: "هذا القرار ليس فقط من أجل صحتي النفسية، بل لأنني ضمن فريق، وهو عائلتي. الأطفال بحاجة إلى مساحة ليعرّفوا حياتهم بأنفسهم".

من جانبها، لم تُخفِ آن تأثير الأمومة العميق على حياتها، فقد قالت في مقابلة سابقة مع مجلة WSJ في مارس 2022: "لم أشعر أنني موجودة بالكامل حتى أصبحت أمًا. الأمومة دفعتني للتوقف عن أي عبث داخلي، وجعلتني أحرص على أن أكون صادقة تمامًا مع نفسي".

يُذكر أن آن هاثاواي بدأت رحلتها في الأمومة عام 2016، بينما برادلي كوبر هو والد لطفلة من علاقته السابقة مع عارضة الأزياء إيرينا شايك.