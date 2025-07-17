شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي ناعياً والدة هند صبري: خالص التعازي لوالدة الصديقة فى مصابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان خالد الصاوي على نعي الفنانة هند صبري فى وفاة والدتها وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك : انا لله وانا اليه راجعون يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي إلي الصديقة والزميلة العزيزة الفنانة هند صبري فى وفاة المغفور لها باذن الله والدتها ".

وأضاف داعياً لها : نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويجعل مثواها الجنة ".

هذا ورحلت عن عالمنا السيدة داليندا والدة النجمة هند صبري، حسب ما أعلن أصدقائها عبر حساباتهم على "فيسبوك".

كانت أعلنت خبر الوفاة المنتجة إيمان يوسف، زوجة الملحن الراحل سامح العجمي عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، وكتبت وقتها : البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها.

و استكملت : ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين ويصبرك يا حبيبتي ويصبر كل الاسره الكريمه، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها.