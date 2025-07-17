شكرا لقرائتكم خبر عن الوش الأول من ألبوم "بيستهبل".. أحمد سعد يتألق بالتعاون مع روبي وعمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النجم أحمد سعد حالة من النجاح الكبير عقب طرح المرحلة الأولى من ألبومه الجديد "الوش الأول"، والذي ضم عدة مفاجآت فنية جذبت أنظار الجمهور فور صدوره.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، أغنية "أخويا" التي جمعت أحمد سعد بشقيقه الفنان عمرو سعد، حيث ظهر النجمان معًا في فيديو كليب مؤثر يبرز علاقة الأخوة بينهما، ويُعد هذا التعاون امتدادًا للشراكة الفنية التي جمعت بينهما سابقًا، إذ قدم أحمد سعد عددًا من الأغاني لأعمال درامية وسينمائية من بطولة شقيقه.

الأغنية من كلمات فلبينو، ألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى، توزيع أحمد طارق يحيى، ومكساج هاني محروس، أما الكليب فجاء بلقطات سينمائية تحمل طابعًا بصريًا بسيطًا ومؤثرًا، ولاقت فكرته إعجاب الجمهور.

دويتو أحمد سعد مع روبى فى ألبوم الجديد

ومن المفاجآت الأخرى في الألبوم، دويتو غنائي يجمع بين أحمد سعد والفنانة روبي في أغنية "تاني"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب. وتأتي الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في أغنية "يا ليالي" قبل عامين، ويعودان اليوم بأغنية ذات طابع راقص يناسب أجواء الصيف.

الكليب تميز بموقف طريف، حيث ظهر سعد في أول المشهد وكأنه يلتقي بروبي صدفة قائلاً لها: "تاني؟"، الأغنية من كلمات فلبينو، توزيع أحمد طارق يحيى، مكساج هاني محروس، وإخراج أحمد عبد الواحد.

وشمل الألبوم أيضًا أغنية "بيستهبل" التي تحمل نفس اسم الألبوم، وتم تصويرها قبل موجة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديوهات، الأغنية من كلمات فلبينو، توزيع أحمد طارق يحيى، مكساج هاني محروس، وإخراج طه التونسي.

أما أغنية "مكسرات" فجاءت بطابع راقص صيفي مبهج، وهي من كلمات حازم إكس، ألحان أحمد طارق يحيى وحازم إكس، توزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني، ومكساج هاني محروس.

واختتم أحمد سعد المرحلة الأولى من الألبوم بأغنية "بطة"، التي اعتمد فيها على تقنيات الجرافيك لإضفاء طابع كوميدي، حيث ظهرت "البطة" كشخصية مرحة ضمن مشاهد الكليب. الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى، ومكساج هاني محروس.