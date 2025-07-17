وفاة والدة الفنانة هند صبري.. إليكم التفاصيل

ماذا قالت هند صبري عن والدتها؟

هند صبري تستعد لتصوير "عسل أحمر"

مشاركات درامية سابقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 01:33 مساءً - غيّب الموت عن عالمنا قبل قليل، السيدة داليندا، والدة الفنانة، حيث لم يتحدد بعد موعد الجنازة والعزاء، لتتلقى الأخيرة دعمًا ومساندة كبيرة من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ذلك المصاب الأليم.علاقة وطيدة تجمع بين هند صبري ووالدتها، رغم الظهور النادر للأخيرة عبر وسائل الإعلان، أو الحديث عنها، لذا كانت تستغل هند، الفرص لتُعبر عن مدى حبها لوالدتها، حيث بعثت لها رسالة قبل 3 أعوام، بمناسبة يوم ميلادها، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "المصدر الذي أنتمي إليه.. أحبك وأقدرك أكثر من أي وقت مضى.. وأنا ممتنة لأن معجبينى هم الذين صنعوا هذا الفيديو.. ويشعرون بهذا الحب.. بحبك يا ماما"، وفي رسالة أخرى، قالت: "أمّي.. كل عام وأنتِ قمري وشمسي وبوصلتي.. الله لا يحرمنا منّك ومن عطائك وحبك".ويأتي ذلك، بالتزامن مع استعداد هند صبري، للتصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر" في مصر، خلال الفترة القليلة المُقبلة، المأخوذ عن رواية تحمل اسم "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى. وتجسّد فيه دَور البطولة. ويعَد هذا العمل من أبرز الأعمال الدرامية المنتظَرة في الفترة المقبلة.هند صبري تظهر في العمل بدَور صحفية تخوض رحلةً محفوفة بالمخاطر، في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل؛ مما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة. وتعود من خلاله "هند" إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها في إطار درامي مشوّق.العمل مكوّن من 10 حلقات، يُعرض عبْر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري، ويشاركها الفنان آسر ياسين وعددٌ من النجوم، التعاقد معهم جارٍ حالياً. وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، ووائل حمدي. وإخراج مريم أحمدي. ومن إنتاج صادق الصباح. فيما يُعَد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل، بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.جديرٌ بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية لـ النجمةكانت من خلال مسلسل "البحث عن علا" الموسم الثاني، والذي تم عرضه في سبتمبر الماضي. وشاركها البطولة: ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى ، وآخرون. وخلال أحداثه خاضت هند صبري بشخصية "علا عبدالصبور" مغامرة جديدة رفقة عائلتها؛ حيث وجدت نفسها مضطرة للعمل مع كريم نجل مورّد منتجات شركتها، وبالرغم من نشوب مشاكل بينهما في بادئ الأمر، إلا أن علاقتهما تتطور ويتقرّب منها كريم، وفي ذات الوقت تحاول ابنتها لفت نظرها للاهتمام بها؛ خاصة بعد أن أصبحت في سن خطير.كما كانت لها مشاركة أخرى من خلال مسلسل "مفترق طرق"، والذي قدّمت خلال أحداثه شخصية سيدة تُدعى "أميرة"، التي تضطر لدخول عالم المحاماة بعد انقطاع دام 15 عاماً؛ كي تُعيل نفسها وأبناءها، وذلك على أثر اتهام زوجها ذي المنصب الحساس، في قضايا فساد أدّت إلى مصادرة كلّ ممتلكاته.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»