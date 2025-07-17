موعد ومكان جنازة والدة هند صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 01:33 مساءً - كشف المحامي مولدي صبري، والد الفنانة هند صبري، عن موعد ومكان جنازة السيدة "داليندا كلاعي" والدة الأخيرة، والتي وافتها المنية قبل قليل، في القاهرة، فيما بعث قطاع من الجمهور رسائل تعزية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تشييع جنازة والدة هند صبري في تونس

وأوضح مولدي صبري، عبر حسابه على "فيسبوك"، أنّ والدة هند صبري، رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، خلال وجودها في القاهرة، ومن المُقرر أنّ يُنقل الجثمان إلى تونس، حيث سينطلق الموكب الجنائزي في تمام الساعة 3:45 عصر غد الجمعة 18 يوليو، من منزلها الكائن بـ456 سبالة بن عمار، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة عقب صلاة العصر، في منطقة "سبالة بن عمار.. طريق جبّاس".

هند صبري ووالدتها - صورة متداولة على السوشيال ميديا

من هي والدة هند صبري؟

وأشار مولدي صبري إلى أن زوجته والدة الفنانة هند صبري، كانت تعمل مدرسة لغة فرنسية سابقًا، ومفتشة توجيه سابقة بوزارة التربية الوطنية في تونس، داعيًا لها بقوله: "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته برحمته الواسعة، ورحم الله روحها الطاهرة، ويرزقنا الصبر والسلوان".

تحديد موعد عزاء والدة هند صبري في القاهرة خلال ساعات

ومن المُقرر أنّ تستقبل الفنانة هند صبري، العزاء في والدتها الرحلة، بالقاهرة، خلال موعد لاحق، سيُجرى الإعلان عنه خلال الساعات المُقبلة، وذلك حسبما كشف مسؤول المركز الإعلامي الخاص بها.



ماذا قالت هند صبري عن والدتها؟

علاقة وطيدة تجمع بين هند صبري ووالدتها، رغم الظهور النادر للأخيرة عبر وسائل الإعلان، أو الحديث عنها، لذا كانت تستغل هند، الفرص لتُعبر عن مدى حبها لوالدتها، حيث بعثت لها رسالة قبل 3 أعوام، بمناسبة يوم ميلادها، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "المصدر الذي أنتمي إليه.. أحبك وأقدرك أكثر من أي وقت مضى.. وأنا ممتنة لأن معجبينى هم الذين صنعوا هذا الفيديو.. ويشعرون بهذا الحب.. بحبك يا ماما"، وفي رسالة أخرى، قالت: "أمّي.. كل عام وأنتِ قمري وشمسي وبوصلتي.. الله لا يحرمنا منّك ومن عطائك وحبك".

هند صبري تستعد لتصوير "عسل أحمر"

ويأتي ذلك، بالتزامن مع استعداد هند صبري، للتصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر" في مصر، خلال الفترة القليلة المُقبلة، المأخوذ عن رواية تحمل اسم "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى. وتجسّد فيه دَور البطولة. ويعَد هذا العمل من أبرز الأعمال الدرامية المنتظَرة في الفترة المقبلة.

هند صبري تظهر في العمل بدَور صحفية تخوض رحلةً محفوفة بالمخاطر، في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل؛ مما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة. وتعود من خلاله "هند" إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها في إطار درامي مشوّق.

العمل مكوّن من 10 حلقات، يُعرض عبْر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري، ويشاركها الفنان آسر ياسين وعددٌ من النجوم، التعاقد معهم جارٍ حالياً. وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، ووائل حمدي. وإخراج مريم أحمدي. ومن إنتاج صادق الصباح. فيما يُعَد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل، بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.

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