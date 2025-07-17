فيلم وثائقي لهند صبري ووالدتها ومفاجآت حول شخصيتها الحقيقية

وثائقي يجمع هند صبري ووالدتها

والدة هند صبري تكشف أسرار شخصيتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 01:33 مساءً - فجعت الفنانة هند صبري خلال الساعات الماضية برحيل والدتها السيدة دالينده، التي ترتبط بها هند بشكل كبير واعتمدت عليها في تربية ابنتيها واستقرار عائلتها على مدار السنوات الماضية.مرت هند مع والدتها بالعديد من المواقف التي أثرت في تكوين شخصيتها، وجعلتها واحدة من أهم نجمات الوطن العربي، بالإضافة إلى أنها شكلت فكرها وأصبحت أكثر عقلانية واتزان بفضل القواعد والإرشادات التي تلقتها منها في بداية حياتها.وفي ظهور نادر لوالدتها احتفلت بنجاح شخصيتها في مسلسل "البحث عن علا"، وقدمت معها الوثائقي "البحث عن هند" في محاولة لكشف شخصية هند الحقيقية التي لا يعرفها الجمهور وراء الكاميرا، وفي هذا الفيلم الذي لم تتجاوز مدته النصف ساعة فاجأت دالينده الجميع بتفاصيل كثيرة تشابهت فيها شخصية هند مع علا.أكدت والده هند صبري أن ابنتها تشبه علا بشكل كبير، وفوجئت أنها ما زالت تتذكر بعض المواقف التي مرت بها في حياتها خلال الطفولة والشباب، وأشارت إلى أن تذكرها لهذه التفاصيل يؤكد على أنها عاشتها بشكل مختلف أثر على وجدانها وجعلها تتمسك بها في ذاكرتها، وقالت إن موقف الفستان غير المريح الذي قدمته في المسلسل عاشته هند بكل تفاصيله، وروت قائلة " مشهد الفستان غير المريح كان حقيقيا وحدث بالفعل في طفولة هند صبري، وأرادت أن تستحمل، ولكنها شخصية لا تستحمل شيئًا مزعجًا بالنسبة لها، ومستغربة جدا إن هند تذكرت الواقعة".قد يعجبك بعد الإعلان عن مسلسل "عسل أحمر".. لماذا تفضل هند صبري الأعمال الفنية المأخوذة عن روايات أدبية؟تحدثت السيدة دالينده عن هند صبري وركوب الدراجة، وأكدت أنها تعلمتها بصعوبة كبيرة مثل علا، وذلك لأنها كانت غير قادرة على الإتزان بشكل كافي يجعلها قادرة على السير بشكل جيد.أيدت هند رأي والدتها بأن طفولتها تتشابه كثيرا مع طفولة علا عبد الصبور، وأنها جزء منها وشخصيتها قريبة جدًا من علا، لأنها كانت شخصية عشوائية في طفولتها، ولازالت حتى الآن لكنها تعلمت أن تخفي جوانب من شخصيتها عن الجميع.هند صبري اعترفت أن مشهد الرقص الشرقي مع الراقصة دينا كان يحتاج لتدريب كبير، وذلك لأن جسمها غير مرن، وأكدت والدتها أنها خلال طفولتها لم تكن طفلة مرنة تتحرك بسهولة، وأشارت إلى أنها كانت دائمًا تستخدم عقلها فقط.يمكنك متابعة وفاة والدة الفنانة هند صبري.. إليكم التفاصيل

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