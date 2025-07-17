بعد تلقيها عرضًا بالزواج.. هل ستتزوج جينفير لوبيز للمرة الخامسة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 01:33 مساءً - في موقف عفوي على خشبة المسرح، كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن موقفها من الزواج، مؤكدة أنها "انتهت" من هذه الفكرة تمامًا، بعد أن اختبرتها "عدة مرات" في حياتها، في إشارة إلى تجاربها السابقة التي انتهت جميعها بالطلاق.

جينيفر لوبيز ترد على طلب زواج

Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her at her Up All Night tour:



“I think I’m done with that. I’ve tried that a few times” pic.twitter.com/pKDuSvL9Wx — Pop Core (@TheePopCore) July 17, 2025

— Pop Core (@TheePopCore)

خلال حفل جينيفر لوبيز الغنائي في مدينة بلباو الإسبانية، الذي أقيم مساء أمس، لفتت أنظار الحضور لافتة رفعها أحد المعجبين كتب عليها: "جينيفر لوبيز، هل تتزوجين مني؟" لترد الفنانة البالغة من العمر 55 عامًا بابتسامة عريضة: "أعتقد أنني انتهيت من هذا الأمر. لقد جربتُ ذلك عدة مرات".

انتشر مقطع الفيديو الذي يوثّق ردها على منصة X، وتفاعل معه الجمهور، وأعادوا نشره.

وتتواجد لوبيز حاليًا في أوروبا ضمن جولتها الغنائية Up All Night، التي انطلقت مطلع يوليو الجاري، ومن المقرر أن تختتم في كازاخستان يوم 10 أغسطس.

علاقة لوبيز وأفليك.. الفصل الأخير

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تزوجت جينيفر لوبيز أربع مرات، لكن جميع هذه الزيجات انتهت بالطلاق. وكان آخرها من الممثل الأمريكي بن أفليك، حيث أنهيا انفصالهما رسميًا في فبراير الماضي، بعد مرور عدة أشهر على تقديم لوبيز أوراق الطلاق بنفسها.

العلاقة بين لوبيز وأفليك تُعد واحدة من أكثر العلاقات تعقيدًا في هوليوود، إذ بدأت شرارتها الأولى أثناء تصوير فيلم Gigli، ليتقدم أفليك لخطبتها بعدها. وكان من المفترض أن يُقام زفافهما بعد الخطبة بشهور، لكنهما ألغياه قبل أيام قليلة فقط من موعده.

عاد الثنائي لبعضهما بعد سنوات من الانفصال، وأعلنا زواجهما في يوليو 2022. لكن بحلول ربيع عام 2024، بدأت التكهنات تدور حول وضعهما، بعد أن غاب ظهورهما العلني معًا لمدة شهرين تقريبًا. وفي مايو 2024، أكدت مجلة Us Weekly أن أفليك قد انتقل من منزلهما المشترك في بيفرلي هيلز.

وفي أغسطس، تقدّمت لوبيز بطلب الطلاق بنفسها، من دون توكيل محامٍ، في خطوة فسّرها المحامي المتخصص في طلاق المشاهير، كريس ميلشر، بأنها "محاولة لإظهار أن الانفصال سيتم بهدوء ومن دون صراعات".

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4 فصول في حياة جينيفر لوبيز.. الزيجات والأبناء

تزوجت جينيفر لوبيز للمرة الأولى من أوجاني نوا في الفترة من 1997 إلى 1998، ثم من الراقص كريس جود من 2001 إلى 2003، قبل أن تتزوج من المغني مارك أنتوني بين عامي 2004 و2014، وهو والد توأمها ماكس وإيمي.

أما بن أفليك، فقد سبق له الزواج من الممثلة جينيفر غارنر بين عامي 2005 و2018، وأنجب منها ثلاثة أبناء: فيوليت، وسيرافينا، وصامويل.

ومع تصريحها الأخير، يبدو أن جينيفر لوبيز اختارت طي صفحة الزواج، والتركيز على فنها وذاتها.

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فن في أحلك الأوقات

وعلى الرغم من الأوقات العصيبة التي مرت بها، لم تتوقف لوبيز عن العمل. فقد دعت بداية هذا الشهر 30 من معجبيها في لوس أنجلوس لحضور جلسة استماع خاصة، قدّمت فيها ست أغنيات جديدة، من بينها أغنية البوب Wreckage of You، والتي تؤديها حاليًا ضمن جولتها.

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