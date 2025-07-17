شكرا لقرائتكم خبر عن من المسرح للإذاعة والسينما.. حسين رياض مسيرة فنية لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة واحد من أبرز رموز الفن في مصر خلال العصر الزمن الجميل، وهو الفنان الكبير حسين رياض، الذى امتد مشواره الفنى لنحو 46 عامًا، وترك إرثًا غنيًا فى مختلف مجالات الفن.

خلال مسيرته، شارك فى أكثر من 320 فيلمًا سينمائيًا، وقدم نحو 240 مسرحية، بالإضافة إلى 150 عملًا إذاعيًا و50 مسلسلًا تلفزيونيًا. واشتهر بتجسيد دور الأب الطيب المكافح، الذي يسعى دائمًا لتربية أبنائه وسط التحديات.

تعاون حسين رياض مع كبار الفرق المسرحية مثل فرقة يوسف وهبي، وفاطمة رشدي، والريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وكان من مؤسسي اتحاد الممثلين عام 1934، وشارك في حوالي 14 مسرحية متميزة.

أعمال حسين رياض فى المسلسلات الإذاعية

أما في الإذاعة، فكان له حضور قوي من خلال أعماله التي بلغت 150 مسلسلًا إذاعيًا، من أشهرها: فين العريس، مسألة ضمير، وثقوب في الثوب الأسود.

وكانت نهاية مسيرته بنفس روعتها، حيث توفي أثناء تصوير أحد مشاهده في فيلم ليلة الزفاف إثر أزمة قلبية عام 1965. الفيلم كان من إخراج هنري بركات، عن قصة توفيق الحكيم، وشارك في بطولته سعاد حسني، أحمد مظهر، أحمد رمزي، وعقيلة راتب.