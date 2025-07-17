شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر وأصالة يجتمعان بحفل غنائى.. اعرف الموعد والمكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم كاظم الساهر والنجمة أصالة حفلاً غنائيًا في قطريوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

الكويت ليست ضمن برنامج حفلات كاظم الساهر

من ناحية أخرى قال وسام الساهر نجل الفنان الكبير كاظم الساهر في بيان صحفي إنه ليس هناك أي اتفاق على حفلات فى الكويت، وأكد وسام الساهر أن الإعلان عن حفلات النجم كاظم الساهر يكون من خلال الصفحات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن كاظم الساهر دائما يسعده المشاركة في إسعاد جمهوره ومحبيه في كل البلاد العربية وبالنسبة للغناء في مصر أكد أنه حتي الآن هناك اتفاقا على حفلا ولكنه حفل خاص وليس حفلا جماهيريا.

وفي سياق متصل يُحيى النجم كاظم الساهر حفلا غنائيا فى إسطنبول يوم 9 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما يحيي كاظم الساهر حفلين غنائيين في لبنان على مدار يومي 1 و2 أغسطس المقبل، ليقدم من خلالهما عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة إلى جانب أغنيات ألبومه الجديد.